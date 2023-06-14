Столичные врачи общей практики завершили программу обучения в Кадровом центре Депздрава
Завершилась масштабная программа повышения квалификации для врачей общей практики, которая стартовала в Кадровом центре Депздрава Москвы в декабре 2021 года. На протяжении полутора лет около трёх тысяч врачей совершенствовали свои профессиональные навыки и знания по 13 направлениям.
Проект стал одним из самых масштабных по количеству слушателей и по числу программ, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, программа была разработана ведущими врачами городских больниц и поликлиник, а также главными внештатными специалистами департамента здравоохранения Москвы так, чтобы охватить наиболее распространенные виды заболеваний. Он будет использоваться и в будущем.
Каждый образовательный модуль состоит из теоретической и практической части. Первая проходила онлайн, вторая включала решение ситуационных задач в Кадровом центре, а также совершенствование практических навыков с помощью тренажеров и медоборудования. По окончании каждого модуля специалисты проходят итоговую аттестацию. Успешно пройденные программы учитываются в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.
Ранее сообщалось, что второй комплексный сервис искусственного интеллекта, способный одновременно выявить семь заболеваний на компьютерной томограмме, появился в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru