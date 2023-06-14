Столичные врачи общей практики завершили программу обучения в Кадровом центре Депздрава

Завершилась масштабная программа повышения квалификации для врачей общей практики, которая стартовала в Кадровом центре Депздрава Москвы в декабре 2021 года. На протяжении полутора лет около трёх тысяч врачей совершенствовали свои профессиональные навыки и знания по 13 направлениям.

Проект стал одним из самых масштабных по количеству слушателей и по числу программ, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, программа была разработана ведущими врачами городских больниц и поликлиник, а также главными внештатными специалистами департамента здравоохранения Москвы так, чтобы охватить наиболее распространенные виды заболеваний. Он будет использоваться и в будущем.