В Москве среди вакцинированных от COVID-19 горожан разыграли первые квартиры
Двое москвичей, сделавших прививку от коронавируса, выиграли квартиры. Розыгрыш состоялся накануне в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!», сообщается на сайте мэра Москвы.
Выиграть квартиру в столице могли горожане, которые сделали первую прививку или прошли повторную вакцинацию с 18 по 24 октября, отмечает РЕН ТВ. В среду, 27 октября, победителями розыгрыша стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич, выбранные из 138 999 участников.
Столичные власти подготовили десять однокомнатных квартир и еженедельно будут разыгрывать по два ценных приза в прямом эфире телеканала «Москва 24». Последний розыгрыш запланирован на 24 ноября, принять участие в нем смогут привившиеся с 15 по 21 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
- В Москве среди вакцинированных от COVID-19 горожан разыграли первые квартиры
- На съемочной площадке фильма с Болдуином обнаружили боевые патроны
- «Барселона» отправила в отставку главного тренера Кумана
- Роспотребнадзор приостановит ввоз мандаринов из Турции
- Гинцбург рассказал, как полностью защититься от коронавируса
- Американские бомбардировщики отрабатывают уничтожение российских судов
- Роспотребнадзор выяснил, кто чаще всего болеет COVID-19
- Пушков высказался о реакции Польши на штраф от ЕС
- Украинский посол в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar
- Грызлов обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru