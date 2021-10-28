В Москве среди вакцинированных от COVID-19 горожан разыграли первые квартиры

Выиграть квартиру в столице могли горожане, которые сделали первую прививку или прошли повторную вакцинацию с 18 по 24 октября, отмечает РЕН ТВ. В среду, 27 октября, победителями розыгрыша стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич, выбранные из 138 999 участников.

Столичные власти подготовили десять однокомнатных квартир и еженедельно будут разыгрывать по два ценных приза в прямом эфире телеканала «Москва 24». Последний розыгрыш запланирован на 24 ноября, принять участие в нем смогут привившиеся с 15 по 21 ноября.

