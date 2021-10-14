Собянин рассказал о розыгрыше «Миллиона призов» среди вакцинировавшихся москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о розыгрыше квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала «ТВЦ».



«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», - рассказал столичный градоначальник в своем интервью. При этом мэр призвал помнить о том, что любые призы могут стать лишь бонусом в дополнение к укреплению собственного здоровья.

Для участия в акции необходимо быть совершеннолетним и иметь московский полис ОМС. В розыгрыше могут принимать участие как впервые вакцинирующиеся, так и те, кто прошел ревакцинацию.

Первый розыгрыш проведут в среду, 27 октября, на канале «Москва 24». Затем, вплоть до 24 ноября, розыгрыши будут проходить каждую неделю.

Организатором розыгрыша стала Московская торгово-промышленная палата. Сами квартиры предоставлены столичными компаниями-застройщиками.

