Мишустин: В России разработали шесть препаратов от COVID-19

Российские ученые создали шесть препаратов от коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что работа над ними велась круглосуточно, и он надеется, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность препаратов, подчёркивают Дни.ру.

Названы сроки появления вакцины от коронавируса

Ранее НСН писала, что Роспотребнадзор объявил о начале испытаний прототипов вакцины против COVID-19. На сайте ведомства говорится, что этим занимается научный центр Роспотребнадзора.

Учёные разработали прототипы вакцин, которые основаны на шести различных технологических платформах. тестирование они пройдут на животных. В ходе испытаний ученые планируют найти наиболее перспективные и безопасные прототипы.

В заявлении Роспотребнадзора говорится, что в результате тестирования специалисты определят состав, дозу, а также способ введения будущей вакцины.



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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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