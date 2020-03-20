Мишустин: В России разработали шесть препаратов от COVID-19
Российские ученые создали шесть препаратов от коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что работа над ними велась круглосуточно, и он надеется, что в ближайшее время будет подтверждена эффективность препаратов, подчёркивают Дни.ру.
Ранее НСН писала, что Роспотребнадзор объявил о начале испытаний прототипов вакцины против COVID-19. На сайте ведомства говорится, что этим занимается научный центр Роспотребнадзора.
Учёные разработали прототипы вакцин, которые основаны на шести различных технологических платформах. тестирование они пройдут на животных. В ходе испытаний ученые планируют найти наиболее перспективные и безопасные прототипы.
В заявлении Роспотребнадзора говорится, что в результате тестирования специалисты определят состав, дозу, а также способ введения будущей вакцины.
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