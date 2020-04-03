В Москве создали базу с фото заразившихся COVID-19
Фотографии всех заразившихся коронавирусной инфекцией в столице появляются в специальной базе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что эта база предназначена для мониторинга их передвижения.
По словам Шапошникова, при выявлении COVID-19 за счет тест-системы пациент подписывает специальный документ, где он обязуется самоизолироваться. Также он фотографируется, его снимок попадает в специальную базу по технологии, которая уже давно отработана.
Ранее сегодня стало известно, что Мособлдума одобрила законопроект, который ограничивает время возможного проведения шумных ремонтных работ до четырех часов в день. Исключения составят воскресенья и праздники, когда такие работы запрещены.
Согласно документу, шуметь можно будет только с 9 утра до 11:00, а также с 17.00 до 19.00 в рабочие дни. С 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00 можно будет заниматься ремонтом в субботу. В остальные периоды проведение шумных работ будет запрещено.
По словам авторов законопроекта, он призван защитить права россиян, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
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