В Москве создали базу с фото заразившихся COVID-19

Фотографии всех заразившихся коронавирусной инфекцией в столице появляются в специальной базе. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что эта база предназначена для мониторинга их передвижения.

По словам Шапошникова, при выявлении COVID-19 за счет тест-системы пациент подписывает специальный документ, где он обязуется самоизолироваться. Также он фотографируется, его снимок попадает в специальную базу по технологии, которая уже давно отработана.