В Москве сотни курьеров «Яндекс.Еды» объявили о пятидневной забастовке
Профсоюз «Курьер», координирующий забастовки из-за невыплаты зарплат доставщикам еды, объявил о пятидневной забастовке, сообщает «Коммерстант».
Акция курьеров «Яндекс.Еды» намечена в Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 25 декабря. В профсоюзе рассказали, что только в Москве около 600 доставщиков могут не выйти на работу.
В «Курьере» заявили, что работники обвиняют «Яндекс» в том, что после покупки Delivery Club компания «монополизировала отрасль». Основное требование бастующих - увеличения платы. В частности, они требуют вернуть оплату в 110 рублей за заказ, а также заключения с работниками трудовых договоров.
Представитель «Яндекс.Еды» заявил изданию, что заработки сотрудничающих с сервисом курьеров за этот год выросли в среднем на 30%. По его словам, доход доставщика в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет от 350 до 450 рублей в час.
Ранее профсоюз работников общественного транспорта столицы Литвы объявил бессрочную забастовку с требованием повышения заработной платы, сообщает RT.
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