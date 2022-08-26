В Великобритании началась крупнейшая забастовка почтовиков

Сотрудники британской почтовой службы Royal Mail не вышли на работу, начав, тем самым, массовую забастовку, сообщает «Интерфакс». Всего в акции принимают участие свыше 100 тысяч человек. Телеканал Sky News назвал её самой крупной забастовкой лета 2022 года.

Как отмечается, сотрудникам Royal Mail недавно повысили зарплату на 2%, но наемные работники посчитали эту прибавку недостаточной.

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По словам профсоюзных лидеров, организовавших забастовку, цель акции - добиться достойной оплаты труда, на фоне инфляции в Великобритании. Сотрудники почты не выйдут на работу 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч британцев отказались платить за электричество и газ.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗарплатаПочтаЗабастовкаВеликобритания
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