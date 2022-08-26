В Великобритании началась крупнейшая забастовка почтовиков

Сотрудники британской почтовой службы Royal Mail не вышли на работу, начав, тем самым, массовую забастовку, сообщает «Интерфакс». Всего в акции принимают участие свыше 100 тысяч человек. Телеканал Sky News назвал её самой крупной забастовкой лета 2022 года.

Как отмечается, сотрудникам Royal Mail недавно повысили зарплату на 2%, но наемные работники посчитали эту прибавку недостаточной.