В Москве состоялась церемония награждения победителей проектов «Бессмертного полка»
В Москве в Музее Победы на Поклонной горе наградили победителей викторины «Победа ковалась каждым», проведенной в рамках проекта «Знаменосцы Победы», а также авторов наиболее интересных исследовательских работ в международном конкурсе «Правнуки победителей». Об этом сообщает пресс-служба общероссийского общественного объединения «Бессмертный полк России», которое организовало творческие состязания.
Участниками викторины «Победа ковалась каждым» стали 14 тысяч человек и более 2 тысяч человек получили призы, главные из которых - поездки в Москву. В конкурсе «Правнуки победителей» участвовали 9 тысяч молодых людей со всей России и более 30 стран мира.
Победителей наградили члены жюри: Народный артист России Владимир Машков, лауреат Государственной премии России, актер театра и кино Игорь Петренко, начальник Центрального архива Министерства обороны РФ Олег Панков и основатель и руководитель проекта «Я помню» Артем Драбкин.
«Чувство патриотизма, чувство любви к Родине – это чувство приобретенное, оно воспитывается. Момент воспитания в себе этого самого главного чувства -любви - виден у авторов работ. Это больше чем конкурс – это поиск одной общей судьбы», - отметил Машков.
Для всех победителей в течение нескольких дней будет организована насыщенная культурная программа гражданско-патриотической направленности.
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