В Москве состоялась церемония награждения победителей проектов «Бессмертного полка»

Участниками викторины «Победа ковалась каждым» стали 14 тысяч человек и более 2 тысяч человек получили призы, главные из которых - поездки в Москву. В конкурсе «Правнуки победителей» участвовали 9 тысяч молодых людей со всей России и более 30 стран мира.

Победителей наградили члены жюри: Народный артист России Владимир Машков, лауреат Государственной премии России, актер театра и кино Игорь Петренко, начальник Центрального архива Министерства обороны РФ Олег Панков и основатель и руководитель проекта «Я помню» Артем Драбкин.

«Чувство патриотизма, чувство любви к Родине – это чувство приобретенное, оно воспитывается. Момент воспитания в себе этого самого главного чувства -любви - виден у авторов работ. Это больше чем конкурс – это поиск одной общей судьбы», - отметил Машков.

Для всех победителей в течение нескольких дней будет организована насыщенная культурная программа гражданско-патриотической направленности.

Ранее в результате опроса сервиса поиска работы SuperJob выяснилось, что россияне считают День Победы важнее Нового года.

