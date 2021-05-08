Погоду перед парадом в Москве учтут для решения о проведении его воздушной части 9 мая

«Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом», - цитирует Вильфанда «Интерфакс» в субботу.

По словам метеоролога, погоду на 9 мая рассчитывают каждые три часа, исходя из данных со спутников и радарных установок.

Вильфанд отметил, что погода 9 мая в столице ожидается «несравнимой» с погодой субботы, она будет «более спокойная». ПО мнению синоптика, «вполне возможно, что воздушная часть парада состоится».

По данным Минобороны России, в параде Победы на Красной площади в Москве помимо пеших расчетов и механизированной колонны примут участие 76 самолетов и вертолетов.

