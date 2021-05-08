Погоду перед парадом в Москве учтут для решения о проведении его воздушной части 9 мая

За несколько часов до парада Победы в Москве специалисты примут решение о проведении его воздушной части с учетом погодных условий. Пока ситуация с погодой неоднозначная, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом», - цитирует Вильфанда «Интерфакс» в субботу.

По словам метеоролога, погоду на 9 мая рассчитывают каждые три часа, исходя из данных со спутников и радарных установок.

Вильфанд отметил, что погода 9 мая в столице ожидается «несравнимой» с погодой субботы, она будет «более спокойная». ПО мнению синоптика, «вполне возможно, что воздушная часть парада состоится».

По данным Минобороны России, в параде Победы на Красной площади в Москве помимо пеших расчетов и механизированной колонны примут участие 76 самолетов и вертолетов.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Авиация9 мая9 МаяПарадПарад Победы
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