Для россиян День Победы оказался самым важным праздником
Россияне считают, что День Победы важнее Нового года, сообщает издание РБК со ссылкой на исследование сервиса поиска работы SuperJob.
По данным опроса, 95% его участников подтвердили свое положительное отношение к Дню Победы. При этом 81% респондентов оценивают праздник «однозначно положительно».
Всего 1% голосов уступил Новый год 9 мая. К зимнему празднику положительно относятся 94% опрошенных, пишет Газета.ru.
На третьем месте праздничного рейтинга – личные дни рождения. Они получили одобрение 92% респондентов.
Ранее сообщалось, что любимым военным фильмом россияне назвали ленту «В бой идут одни старики».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 329 / сут.
Умерли
113 тыс.+370 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 255 / сут.
- Для россиян День Победы оказался самым важным праздником
- Умер сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен
- Макрон назвал темы предстоящего саммита ЕС
- Погоду перед парадом в Москве учтут для решения о проведении его воздушной части 9 мая
- Фига в кармане. Чехия за закрытыми дверями договаривается с ЕС о высылке российских дипломатов
- Россияне назвали любимые фильмы и песни о войне
- Песков: Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы
- СМИ: Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату
- США десантировали солдат в Эстонии во время крупнейших за 25 лет учений
- Anadolu: США хотят вернуть Россию в 1990-е годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru