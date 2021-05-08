Для россиян День Победы оказался самым важным праздником

Россияне считают, что День Победы важнее Нового года, сообщает издание РБК со ссылкой на исследование сервиса поиска работы SuperJob.

По данным опроса, 95% его участников подтвердили свое положительное отношение к Дню Победы. При этом 81% респондентов оценивают праздник «однозначно положительно».

Всего 1% голосов уступил Новый год 9 мая. К зимнему празднику положительно относятся 94% опрошенных, пишет Газета.ru.

На третьем месте праздничного рейтинга – личные дни рождения. Они получили одобрение 92% респондентов.

Ранее сообщалось, что любимым военным фильмом россияне назвали ленту «В бой идут одни старики».

