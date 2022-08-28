В Москве сохраняется запах гари

В Москве утром 28 августа сохраняется резкий запах гари, который вновь появился вечером 27 августа, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор: Дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья

В центре мегаполиса в «непрозрачном» воздухе ощущается легкая взвесь, здания - в легкой дымке.

Напомним, жара в Москве начнет спадать 30 августа, а 1 сентября погода будет осенней — ожидаются дожди, северный ветер и 15 градусов.

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ФОТО: РИА Новости
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