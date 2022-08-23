Роспотребнадзор: Дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья

По данным ведомства, с 18 по 23 августа в воздухе было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в ранние утренние часы.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области в Москве стал ощущаться запах гари и смог, впервые жители столицы сообщили об этом 17 августа. Позже гарь и смог исчезли, но 20 августа москвичи снова стали на них жаловаться.

