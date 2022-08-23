Роспотребнадзор: Дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья

Дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».

Лесные пожары бушуют: как спастись от смога?

По данным ведомства, с 18 по 23 августа в воздухе было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в ранние утренние часы.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области в Москве стал ощущаться запах гари и смог, впервые жители столицы сообщили об этом 17 августа. Позже гарь и смог исчезли, но 20 августа москвичи снова стали на них жаловаться.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваРоспотребнадзор
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