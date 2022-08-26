Тишковец: 1 сентября в Москву придет настоящая осень
Жара в Москве начнет спадать 30 августа, а 1 сентября погода будет осенней — ожидаются дожди, северный ветер и 15 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
30 августа в город начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и понижение температуры воздуха. В последний день лета осадки продолжатся, температура будет опускаться.
Как отметил синоптик, в предстоящие выходные в Москву может вернуться запах гари от пожаров в Рязанской области.
Жара продержится в столичном регионе ещё неделю, ко Дню знание заметно похолодает и пойдет дождь, заявил метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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