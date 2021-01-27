В Москве смогут выпускать 11 млн доз вакцины от COVID-19 ежемесячно

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о том, что в столице смогут производить около 11 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V" каждый месяц. Об этом сообщает ТАСС.

«Без аплодисментов». Ресторатор Новиков об отмене ограничений в Москве

Производство будет расположено в особой экономической зоне "Технополис Москва". По словам чиновника, производители совместно с компанией "Р-Фарм" разработали полный цикл производства "в кратчайшие сроки".

Первые партии препарата должны поступить в оборот уже в конце февраля. 11 млн доз - это, по словам Ефимова, предельная производственная мощность завода, однако для выхода на этот этап нужно время, поэтому в ближайшие месяцы компания будет выпускать по несколько миллионов доз.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинацияТехнологияПандемияМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры