В Москве смогут выпускать 11 млн доз вакцины от COVID-19 ежемесячно

Производство будет расположено в особой экономической зоне "Технополис Москва". По словам чиновника, производители совместно с компанией "Р-Фарм" разработали полный цикл производства "в кратчайшие сроки".

Первые партии препарата должны поступить в оборот уже в конце февраля. 11 млн доз - это, по словам Ефимова, предельная производственная мощность завода, однако для выхода на этот этап нужно время, поэтому в ближайшие месяцы компания будет выпускать по несколько миллионов доз.

