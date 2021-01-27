В Москве смогут выпускать 11 млн доз вакцины от COVID-19 ежемесячно
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о том, что в столице смогут производить около 11 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V" каждый месяц. Об этом сообщает ТАСС.
Производство будет расположено в особой экономической зоне "Технополис Москва". По словам чиновника, производители совместно с компанией "Р-Фарм" разработали полный цикл производства "в кратчайшие сроки".
Первые партии препарата должны поступить в оборот уже в конце февраля. 11 млн доз - это, по словам Ефимова, предельная производственная мощность завода, однако для выхода на этот этап нужно время, поэтому в ближайшие месяцы компания будет выпускать по несколько миллионов доз.
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