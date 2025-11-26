Сергей Собянин одобрил закупку 15 поездов для Центрального транспортного узла

Правительство Москвы закупит 15 поездов (165 вагонов) нового поколения, их планируют поставить до 2030 года. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в 2026 году будет закуплено пять поездов, в 2027 — три, в 2028 — два, в 2029 — три, в 2030 — еще два. Составы будут перевозить пассажиров на региональных железнодорожных направлениях, связывающих столицу с Калужской, Тульской, Владимирской и другими близлежащими областями. Закупку проведут с привлечением средств Казначейского инфраструктурного кредита.

Приобретение составов станет очередным шагом в реализации программы обновления подвижного состава Центрального транспортного узла (ЦТУ). Ее по поручению президента России реализуют ОАО «РЖД» и правительство Москвы при поддержке правительства РФ. ЦТУ Москву, Московскую и сопредельные области, свыше 30 млн человек и около 75 процентов всех пригородных железнодорожных перевозок страны.

В сентябре было завершено обновление подвижного состава Московских центральных диаметров, при этом в июне стартовало обновление подвижного состава на Ярославском направлении Московской железной дороги. Пассажиров перевозят уже девять поездов последнего поколения «Иволга 4.0», до 2030 года на Ярославском направлении запустят 92 поезда, полностью обновив действующий парк. Средний возраст подвижного состава сократится до 3,5 года, количество пассажирских мест увеличится, а поездки станут комфортнее.

В 2026 году продолжится замена составов на маршрутах, связывающих Москву с близлежащими регионами. Проект рассчитан до 2035 года, он предусматривает закупку около ста современных поездов. Отмечается, что подвижной состав закупают исключительно у российских производителей.

