В Москве скончался еще 71 пациент с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался 71 пациент. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 9 496. Накануне сообщалось о 76 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 142 новых случаев коронавируса, из них 7 279 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,4 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыМоскваКоронавирус
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