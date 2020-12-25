В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 840. Накануне сообщалось о 74 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса, из них 7 315 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 3 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

