В Москве скончались еще 77 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 680. Накануне сообщалось о 73 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса, из них 6 075 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2,2 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости
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