В Москве скончались еще 77 человек с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 9 203. Накануне сообщалось о 73 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, из них 7 750 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,3 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЖертвыПандемияМосква
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