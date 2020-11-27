В Москве скончались еще 76 пациентов с подтвержденным COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 76 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 756. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 543 новых случаев коронавируса, из них 7 918 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,2 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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