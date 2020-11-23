В Москве скончались еще 76 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 76 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 455. Накануне сообщалось о 71 скончавшемся пациенте с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 25 173 новых случаев коронавируса, из них 6 866 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,1 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:МоскваПандемияКоронавирус
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