В Москве скончались еще 76 пациентов с COVID-19

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 455. Накануне сообщалось о 71 скончавшемся пациенте с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 25 173 новых случаев коронавируса, из них 6 866 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,1 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

