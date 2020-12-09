В Москве скончались еще 74 пациента с подтвержденным COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 74 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 9 645. Накануне сообщалось о 75 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса, из них 5 145 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,5 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияСмертностьМосква
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