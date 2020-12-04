В Москве скончались еще 74 пациента с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 74 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 9 277. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 403 новых случаев коронавируса, из них 6 868 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,4 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: pixabay.com
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