В Москве скончались еще 73 пациента с подтвержденным COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 73 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 9 126. Накануне сообщалось о 75 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса, из них 5 191 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,3 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости
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