В Москве скончались еще 73 пациента с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 73 пациента. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 082 человек.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 20 985 новых случая коронавируса, из них 4 174 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2 миллионам.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Ura.ru со ссылкой на фильм "Руки. Лицо. Пространство", выпущенный правительством Великобритании, передает, что нахождение в хорошо проветриваемой комнате снижает риск заражения COVID-19 на 70%.
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2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru