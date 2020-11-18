В Москве скончались еще 73 пациента с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 73 пациента. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 082 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 20 985 новых случая коронавируса, из них 4 174 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2 миллионам.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Ura.ru со ссылкой на фильм "Руки. Лицо. Пространство", выпущенный правительством Великобритании, передает, что нахождение в хорошо проветриваемой комнате снижает риск заражения COVID-19 на 70%.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияМоскваКоронавирус
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