«Готовы ко всему». Врач оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве пока рано, заявил главврач больницы №15 имени Филатова Валерий Верочко.

Он напомнил, что число заболевших в городе растет, в больнице находится более 1,2 тысячи пациентов, около 200 их них - в реанимации.

Вирусологи нашли мутации SARS-CoV-2 в 13 регионах России

«Ежедневно к нам поступает около 180 пациентов в сутки... За прошедшую неделю было выявлено более 40 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тысячи коек, если понадобится, мы готовы…», - сказал главврач.

Между тем, за минувшие сутки в Москве умерли 456 пациентов с коронавирусом - это рекорд с начала эпидемии. За день в столице выявили новых 4174 случая заболевания.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:БольницаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры