«Готовы ко всему». Врач оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

«Ежедневно к нам поступает около 180 пациентов в сутки... За прошедшую неделю было выявлено более 40 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тысячи коек, если понадобится, мы готовы…», - сказал главврач.



Между тем, за минувшие сутки в Москве умерли 456 пациентов с коронавирусом - это рекорд с начала эпидемии. За день в столице выявили новых 4174 случая заболевания.

