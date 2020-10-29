В Москве скончались еще 69 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 69 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 6 713.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса, из них 4 906 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,5 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru