Слишком гордые, чтобы носить маски

Президент Путин заявил об отсутствии планов вводить тотальные ограничения из-за пандемии коронавируса. О том, что локдаун не планируется, Владимир Путин вновь заявил на форуме «Россия зовет!»

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше», - убежден глава государства.

По его словам, есть и проблемы, и регионы, «которые требуют особого внимания». Однако гораздо лучше стала ситуация и с точки зрения мобилизации системы здравоохранения, и проведения необходимых профилактических мер. «Мы четко понимаем, как нужно действовать», - заявил Путин.

Из его выступления на форуме следует, что борьба с коронавирусом в этом сезоне будет строиться на основе точечных решений, которые будут приниматься «с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете». Это позволит максимально защитить людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций, пояснил президент.

Эти слова сказаны на фоне новых рекордов суточного прироста заболевших и скончавшихся от коронавируса – более 17 700 новых больных и 366 летальных исходов.

Чтобы показатели не ползли вверх, надо соблюдать существующие требования по борьбе с коронавирусом - чудес не бывает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Действительно, пока, кроме масок с перчатками рассчитывать особо не на что: массовая вакцинация, на которую так уповали власти, откладывается – это признал сегодня президент. В нужных объемах вакцину просто не на чем производить – оборудования не хватает, сказал Путин. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что к массовой вакцинации удастся приступить в конце года.