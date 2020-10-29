Слишком гордые, чтобы носить маски
Власти обещают не устраивать локдаун, но требуют соблюдения антивирусных требований. У части пассажиров московского транспорта на эту тему свои взгляды
Президент Путин заявил об отсутствии планов вводить тотальные ограничения из-за пандемии коронавируса. О том, что локдаун не планируется, Владимир Путин вновь заявил на форуме «Россия зовет!»
«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше», - убежден глава государства.
По его словам, есть и проблемы, и регионы, «которые требуют особого внимания». Однако гораздо лучше стала ситуация и с точки зрения мобилизации системы здравоохранения, и проведения необходимых профилактических мер. «Мы четко понимаем, как нужно действовать», - заявил Путин.
Из его выступления на форуме следует, что борьба с коронавирусом в этом сезоне будет строиться на основе точечных решений, которые будут приниматься «с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете». Это позволит максимально защитить людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций, пояснил президент.
Эти слова сказаны на фоне новых рекордов суточного прироста заболевших и скончавшихся от коронавируса – более 17 700 новых больных и 366 летальных исходов.
Чтобы показатели не ползли вверх, надо соблюдать существующие требования по борьбе с коронавирусом - чудес не бывает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Действительно, пока, кроме масок с перчатками рассчитывать особо не на что: массовая вакцинация, на которую так уповали власти, откладывается – это признал сегодня президент. В нужных объемах вакцину просто не на чем производить – оборудования не хватает, сказал Путин. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что к массовой вакцинации удастся приступить в конце года.
Соблюдению требований по борьбе с коронавирусом, хотя бы в части обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и общественных местах, не помогает даже угроза крупных штрафов. Личный опыт: дважды минувшим днем пришлось проехать по Московскому центральному кольцу. В поездах примерно каждый десятый вообще без маски, каждый второй – с маской под носом или на шее. Какие уж там перчатки…
Бог с ними, со штрафами. Дело – в элементарной логике. Если ты, недалекий человек, уверен, что ты не заболеешь, то это – твоя проблема. Но почему, если ты вдруг окажешься вирусоносителем, должны страдать ни в чем не повинные люди, волею судеб оказавшиеся в одном вагоне с тобой?
И не прикрытые масками лица буквально светятся гордостью за самих себя: вот, мол, какие мы храбрые!
У страуса тоже гордый профиль. А ума – ни на грош!
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