Слишком гордые, чтобы носить маски

Власти обещают не устраивать локдаун, но требуют соблюдения антивирусных требований. У части пассажиров московского транспорта на эту тему свои взгляды

Президент Путин заявил об отсутствии планов вводить тотальные ограничения из-за пандемии коронавируса. О том, что локдаун не планируется, Владимир Путин вновь заявил на форуме «Россия зовет!»

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше», - убежден глава государства.

По его словам, есть и проблемы, и регионы, «которые требуют особого внимания». Однако гораздо лучше стала ситуация и с точки зрения мобилизации системы здравоохранения, и проведения необходимых профилактических мер. «Мы четко понимаем, как нужно действовать», - заявил Путин.

Из его выступления на форуме следует, что борьба с коронавирусом в этом сезоне будет строиться на основе точечных решений, которые будут приниматься «с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете». Это позволит максимально защитить людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций, пояснил президент.

Эти слова сказаны на фоне новых рекордов суточного прироста заболевших и скончавшихся от коронавируса – более 17 700 новых больных и 366 летальных исходов.

Чтобы показатели не ползли вверх, надо соблюдать существующие требования по борьбе с коронавирусом - чудес не бывает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Действительно, пока, кроме масок с перчатками рассчитывать особо не на что: массовая вакцинация, на которую так уповали власти, откладывается – это признал сегодня президент. В нужных объемах вакцину просто не на чем производить – оборудования не хватает, сказал Путин. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что к массовой вакцинации удастся приступить в конце года.

Варламов: Ношение масок в России – профанация для галочки

Соблюдению требований по борьбе с коронавирусом, хотя бы в части обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и общественных местах, не помогает даже угроза крупных штрафов. Личный опыт: дважды минувшим днем пришлось проехать по Московскому центральному кольцу. В поездах примерно каждый десятый вообще без маски, каждый второй – с маской под носом или на шее. Какие уж там перчатки…

Бог с ними, со штрафами. Дело – в элементарной логике. Если ты, недалекий человек, уверен, что ты не заболеешь, то это – твоя проблема. Но почему, если ты вдруг окажешься вирусоносителем, должны страдать ни в чем не повинные люди, волею судеб оказавшиеся в одном вагоне с тобой?

И не прикрытые масками лица буквально светятся гордостью за самих себя: вот, мол, какие мы храбрые!

У страуса тоже гордый профиль. А ума – ни на грош!

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирусВладимир Путин
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