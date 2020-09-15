В Москве скончались еще 10 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 10 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5016.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5529 новых случаев коронавируса, из них 730 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- В Москве скончались еще 10 пациентов с COVID-19
- Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армреслингу
- МИД Белоруссии отреагировал на заявления ЕС о нелегитимности Лукашенко
- Цены на гречку в РФ резко пошли вверх
- Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru