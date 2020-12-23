В Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 76 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 689. Накануне сообщалось о 73 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса, из них 5 652 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,9 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru