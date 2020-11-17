В Москве скончались 76 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 76 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 009 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 22 410 новых случая коронавируса, из них 5 882 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2 миллионам.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:ПандемияМоскваКоронавирус
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