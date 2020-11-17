В Москве скончались 76 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 76 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 009 человек.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 22 410 новых случая коронавируса, из них 5 882 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2 миллионам.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru