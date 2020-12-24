В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 74 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 763. Накануне сообщалось о 76 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса, из них 8 203 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,9 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru