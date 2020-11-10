В Москве скончались 73 пациента с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 73 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 502.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 20 977 новых случая коронавируса, из них 5 902 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,8 млн. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
Свободная пресса передает, что пандемия коронавируса быстро закончится только в том случае, если в стране введут строгий карантин. Такое мнение на страницах издания выразил врач-иммунолог Владимир Болибок.
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