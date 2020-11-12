В Москве скончались 70 пациентов с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 643.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 21 608 новых случая коронавируса, из них 5 997 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,8 млн. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок на страницах Свободной прессы рассказал о том, что российские власти пытаются найти баланс между сохранением жизни граждан и спасением экономики, но в сложившихся условиях это очень непросто.





