В Москве скончались 69 пациентов с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 643.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса, из них 5 974 – в Москве. Общее число заражений в РФ приблизилось к 1,9 млн. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.



