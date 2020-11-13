В Москве скончались 69 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 69 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 643.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса, из них 5 974 – в Москве. Общее число заражений в РФ приблизилось к 1,9 млн. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru