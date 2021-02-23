В Москве синоптики зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы
Ночь на 23 февраля, вторник, стала самой холодной с начала зимы. По данным сайта «Метеоновости», температура воздуха опустилась ниже -24 °С.
«К семи утра на ВДНХ температура понизилась до -24,1 °С. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму», — цитирует сообщение RT.
Предыдущий рекорд был зафиксирован метеорологами 18 января (-23,6 °С).
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в эфире НСН рассказал, что погода в Москве останется морозной, а потепления до минус пяти-минус семи градусов можно ожидать в конце недели.
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