В Москве синоптики зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

«К семи утра на ВДНХ температура понизилась до -24,1 °С. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму», — цитирует сообщение RT.

Предыдущий рекорд был зафиксирован метеорологами 18 января (-23,6 °С).

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в эфире НСН рассказал, что погода в Москве останется морозной, а потепления до минус пяти-минус семи градусов можно ожидать в конце недели.

