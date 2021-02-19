Генерал мороз. Синоптик рассказал о погоде на 23 февраля
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил в эфире НСН, когда в России потеплеет.
Погода на следующей неделе, в том числе 23 февраля, останется морозной. Об этом в эфире НСН рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Погода сохранится морозная. Небольшое потепление ожидается в субботу и воскресенье. Будет проходить атмосферный фронт. Поэтому в дневные часы -9…-11⁰С. В воскресенье даже -7…-9⁰С. По ночам не ниже -15⁰С. Но в ночь на вторник уже до -22⁰С. Далее температура в дневные часы около -15⁰С, местами по области до -20⁰С. Такая морозная погода сохранится всю следующую неделю», - сказал Синенков.
По его словам, потепление можно ожидать в конце следующей недели.
«До -5…-7⁰С. Это будет сопровождаться небольшими снегопадами и изменением направленности в развитии атмосферных процессов. Если в последнюю декаду у нас преобладал северный ветер в средних слоях атмосферы, то в конце февраля движение воздушных масс переменится с запада на восток. Поэтому в центр Европейской части начнет поступать атлантический воздух, температура заметно повысится», - отметил синоптик.
Ранее Синенков в эфире НСН рассказал, когда ждать пик холода в столице.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- СМИ: В ЕС не пришли к консенсусу по санкциям из-за Навального
- Почти трёхкратный рост мошенничества в сети отмечен в Москве
- Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио под аббревиатурой «ОКР»
- Запустивший салют в машину спикера горсовета задержан в Красноярске. Видео
- СМИ: США официально вернулись в Парижское соглашение по климату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru