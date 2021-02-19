Генерал мороз. Синоптик рассказал о погоде на 23 февраля

Погода на следующей неделе, в том числе 23 февраля, останется морозной. Об этом в эфире НСН рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода сохранится морозная. Небольшое потепление ожидается в субботу и воскресенье. Будет проходить атмосферный фронт. Поэтому в дневные часы -9…-11⁰С. В воскресенье даже -7…-9⁰С. По ночам не ниже -15⁰С. Но в ночь на вторник уже до -22⁰С. Далее температура в дневные часы около -15⁰С, местами по области до -20⁰С. Такая морозная погода сохранится всю следующую неделю», - сказал Синенков.