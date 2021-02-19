Генерал мороз. Синоптик рассказал о погоде на 23 февраля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил в эфире НСН, когда в России потеплеет.



Погода на следующей неделе, в том числе 23 февраля, останется морозной. Об этом в эфире НСН рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода сохранится морозная. Небольшое потепление ожидается в субботу и воскресенье. Будет проходить атмосферный фронт. Поэтому в дневные часы -9…-11⁰С. В воскресенье даже -7…-9⁰С. По ночам не ниже -15⁰С. Но в ночь на вторник уже до -22⁰С. Далее температура в дневные часы около -15⁰С, местами по области до -20⁰С. Такая морозная погода сохранится всю следующую неделю», - сказал Синенков.

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По его словам, потепление можно ожидать в конце следующей недели.

«До -5…-7⁰С. Это будет сопровождаться небольшими снегопадами и изменением направленности в развитии атмосферных процессов. Если в последнюю декаду у нас преобладал северный ветер в средних слоях атмосферы, то в конце февраля движение воздушных масс переменится с запада на восток. Поэтому в центр Европейской части начнет поступать атлантический воздух, температура заметно повысится», - отметил синоптик.

Ранее Синенков в эфире НСН рассказал, когда ждать пик холода в столице.

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ФОТО: pixabay.com
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