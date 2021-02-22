В Москве ожидаются самые сильные морозы этой зимы

Как сообщает центр погоды «Фобос», в столице ожидается ясная и бесснежная погода, которая спровоцирует сильное понижение температуры. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве ночью составит -26..28°С, во вторник днем — -16..18°С.

Морозы в столице 23 февраля станут самыми сильными за последние 65 лет: температура воздуха в этот день окажется на 13-15 градусов ниже нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в эфире НСН рассказал, что погода в Москве останется морозной, а потепления до минус пяти-минус семи градусов можно ожидать в конце недели.

