В Москве ожидаются самые сильные морозы этой зимы
Вторник, 23 февраля, может стать для Москвы самым холодным днем этой зимы.
Как сообщает центр погоды «Фобос», в столице ожидается ясная и бесснежная погода, которая спровоцирует сильное понижение температуры. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве ночью составит -26..28°С, во вторник днем — -16..18°С.
Морозы в столице 23 февраля станут самыми сильными за последние 65 лет: температура воздуха в этот день окажется на 13-15 градусов ниже нормы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в эфире НСН рассказал, что погода в Москве останется морозной, а потепления до минус пяти-минус семи градусов можно ожидать в конце недели.
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