Кравцов назвал число стобалльников на ЕГЭ-2026 по истории
Более 250 выпускников набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене по истории в 2026 году. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
«Увеличилось количество стобалльников... нас тоже это радует: со 155 человек в прошлом году до 260 в этом», - указал глава Минпросвещения.
Кроме того, Кравцов поделился, что средний тестовый балл ЕГЭ по истории в этом году увеличился с 55,8 до 57,8. Доля выпускников с высокими баллами выросла с 11,7% до 15%.
Ранее глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский заявил, что средний балл на этом испытании в 2026 году увеличился до 63,06, годом ранее он составлял 60,68.
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