В Москве школьников будут учить езде на электросамокатах
Уроки безопасного передвижения на электросамокатах введут во всех школах столицы, сообщает РИА Новости.
Соглашение об этом подписали Центр организации дорожного движения Правительства Москвы, столичный сервис кикшеринга «Юрент» и «Московский центр Патриот. Спорт». Договор был подписан в рамках проекта «Безопасное обращение с электросамокатами», инициатором которого стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, сейчас уроки безопасного передвижения на электросамокатах проходят уже в трёх столичных школах.
«И то, с каким удовольствием наши школьники приходят на эти занятия, говорит о том, что они будут очень популярны. И сегодняшнее подписание соглашения даёт возможность распространить эту инициативу на все образовательные учреждения Москвы», - отметил Шапошников.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что курс НВП в школах будет вводится по решению педагогов и родителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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