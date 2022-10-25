Новый курс истории появится в школах РФ

Историю в школах России будут изучать более углублённо, с этой целью будет проведено обновление содержания образования, введены новые уроки. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на Всемирном русском народном соборе.

По словам главы Минпросвета, такие действия диктуют «непрекращающиеся попытки извне исказить историческую правду». Кравцов, в частности, рассказал о создании курса для старшеклассников «Россия - моя история». Кроме того, предметы по основам религиозно-нравственной культуры и светской этики призваны играть ключевую роль в духовно-нравственном воспитании школьников.

Новы курс истории для старшеклассников будет запущен в пилотном режиме с будущего учебного года. После апробации он будет включён в учебную программу на постоянной основе. Как уточнил Кравцов, отдельного экзамена «Россия - моя история» не потребуется, поскольку предмет будет изучаться в рамках общего курса истории.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях в Минпросвещения объявили о введении до конца года в отечественных школах модуля по игре в лапту в рамках предмета «Физическая культура».

