В Москве школьник пообещал расстрелять одноклассников
В Москве ученик старшего класса устал от травли одноклассников и пообещал их расстрелять, сообщает телеканал «360».
Это произошло в одной из школ Тимирязевского района. Одноклассники регулярно подвергали травле 17-летнего юношу, а также писали в школьном чате оскорбления в адрес его матери, которая работает преподавателем. На этом фоне несовершеннолетний пообещал расстрелять обидчиков.
После этого школьники удалили свои угрозы, но отправили копии посланий одноклассника директору школы. Позже об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые провели беседу с парнем. Личности одноклассников, которые причастны к травле, были установлены. Сейчас полицейские разбираются в деле об угрозах жизни несовершеннолетним.
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации по противостоянию кибербуллингу (интернет-травли, угрозы оскорбления в сети). Специалисты ведомства перечисляют пять вариантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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