В Москве с мая по июль выпало 70% годовой нормы осадков
В Москве – с мая по июль – выпало рекордное за последние 70 лет количество осадков — 481 мм. Как заявили в центре погоды «Фобос», это составляет 70% от нормы всего года. Специалисты подчеркнули, что наиболее близким у этому показателю оказался 1975 год. Тогда в период с мая по июль в Москве выпало 387 мм осадков.
Ранее НСН писала, что июль считается месяцем с наибольшим числом опасных погодных явлений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Этот же месяц, а также август, по словам синоптика, самые дождливые в европейской части России.
Опасные погодные явления и обилие осадков в это время вызваны активными перемещениями воздушных масс в атмосфере.
В России уже за первые полгода выпало значительное количество осадков. По оценке Вильфанда, в Москве успело осесть 70% годовой нормы. Ранее сообщалось, что май и июнь в этом году в столице стали самыми дождливыми за всю историю метеонаблюдений.
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