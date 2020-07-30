В Москве с мая по июль выпало 70% годовой нормы осадков

Ранее НСН писала, что июль считается месяцем с наибольшим числом опасных погодных явлений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Этот же месяц, а также август, по словам синоптика, самые дождливые в европейской части России.

Опасные погодные явления и обилие осадков в это время вызваны активными перемещениями воздушных масс в атмосфере.

В России уже за первые полгода выпало значительное количество осадков. По оценке Вильфанда, в Москве успело осесть 70% годовой нормы. Ранее сообщалось, что май и июнь в этом году в столице стали самыми дождливыми за всю историю метеонаблюдений.

