Начало лета в Москве стало самым дождливым за 126 лет

Таких обильных осадков, как в первой половине этого лета, в Москве за этот период не было с 1894 года. Такие данные приводит портал «Метеоновости».

За первую половину лета 2020 года в столице выпало 252,7 мм осадков, подсчитали специалисты. Только за июнь в городе осело 103% месячной нормы, ливни продолжались и в июле.

На этой неделе в Москве похолодало, в городе прошли сильные дожди. Синоптики ожидают, что погода наладится к субботе, 18 июля, передаёт телеканал «360». По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, дневная температура начнёт расти и достигнет +21...+23 градусов.

