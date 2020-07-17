Начало лета в Москве стало самым дождливым за 126 лет
Таких обильных осадков, как в первой половине этого лета, в Москве за этот период не было с 1894 года. Такие данные приводит портал «Метеоновости».
За первую половину лета 2020 года в столице выпало 252,7 мм осадков, подсчитали специалисты. Только за июнь в городе осело 103% месячной нормы, ливни продолжались и в июле.
На этой неделе в Москве похолодало, в городе прошли сильные дожди. Синоптики ожидают, что погода наладится к субботе, 18 июля, передаёт телеканал «360». По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, дневная температура начнёт расти и достигнет +21...+23 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru