Вильфанд предупредил о погодных опасностях июля
Июль считается месяцем с наибольшим числом опасных погодных явлений, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Этот же месяц, а также август, по словам синоптика, самые дождливые в европейской части России.
Опасные погодные явления и обилие осадков в это время вызваны активными перемещениями воздушных масс в атмосфере, объяснил специалист РИА Новости.
В России уже за первые полгода выпало значительное количество осадков. По оценке Вильфанда, в Москве успело осесть 70% годовой нормы. Ранее сообщалось, что май и июнь в этом году в столице стали самыми дождливыми за всю историю метеонаблюдений.
Первое полугодие стало также и самым тёплым, говорят в Гидрометцентре. Как рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в Москве жаркая погода обусловлена влиянием воздушных масс из южных регионов, где сейчас под 40 градусов, передаёт RT.
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