В Москве решили создать гильдию по сохранению истории для стран СНГ
В Москве появится «Евразийская гильдия историков», которая должна предотвратить искажение образа России в учебниках стран СНГ, сообщил портал 360.ru.
Во время круглого стола «Россия в учебниках истории стран СНГ: союзник или колонизатор?», прошедшего 24 апреля, историки, эксперты и общественные деятели обсудили учебные программы в русских школах. Выяснилось, что в 27 пособиях в Таджикистане, Казахстане и Киргизии Россия представлена негативно в 475 упоминаниях из 800. Все они являются оценочными суждениями, уточняется в публикации.
По словам спикеров, жителей Средней Азии пытаются убедить в том, что Российская империя и СССР были государствами-колонистами, которые навредили местным государствам. В ходе дискуссии эксперты отметили, что такие идеи мешают развитию дружбы между всеми народами СНГ.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта вокруг Украины отразят в единых учебниках по истории, напоминает НСН.
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