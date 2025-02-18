СМИ: Молдавия не будет платить взносы за членство в СНГ
Молдавия не намерена платить взносы за организации в рамках СНГ в 2025 году. Об этом пишет агентство «Инфотаг», ссылаясь на министерство финансов республики.
Отмечается, что в текущем году страна заплатит около 54 млн леев ($2,9 млн) за членство в международных, региональных, парламентских организациях - на 2,5 млн ($134 тысячи) меньше, чем годом ранее.
«Расходы на взносы в рамках СНГ не предусмотрены», - указывает агентство.
По его данным, больше всего средств направят на оплату взносов в Совет Европы, ООН и ее Программу развития.
Ранее в Кремле заявили, что руководство Молдавии не проявляло заинтересованности в развитии «добрых отношений» с Россией, и нет оснований надеяться на нормализацию двустороннего взаимодействия, напоминает Ura.ru.
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