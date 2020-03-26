В Москве решение о продлении нерабочих дней примут в конце следующей недели

Решение о продлении нерабочей недели в Москве будет принято в конце следующей недели, которая указом президента Владимира Путина по всей России станет выходной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

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Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым следующая неделя с 30 марта по 3 апреля станет нерабочей.

По словам Раковой, в Москве вопрос о возможности продления выходных дней будет поднят в конце следующей неделе, решение будет принято в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Ранее сегодня стало известно о 136 новых случаях заражения в Москве. Таким образом, число заразившихся в столице возросло до 546 человек.


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ФОТО: pixabay.com
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