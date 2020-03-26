В Москве решение о продлении нерабочих дней примут в конце следующей недели
Решение о продлении нерабочей недели в Москве будет принято в конце следующей недели, которая указом президента Владимира Путина по всей России станет выходной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым следующая неделя с 30 марта по 3 апреля станет нерабочей.
По словам Раковой, в Москве вопрос о возможности продления выходных дней будет поднят в конце следующей неделе, решение будет принято в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.
Ранее сегодня стало известно о 136 новых случаях заражения в Москве. Таким образом, число заразившихся в столице возросло до 546 человек.
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