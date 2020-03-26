Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что в столице не работают все социальные карты, в том числе у волонтеров и работающих студентов.



В то же время Немерюк отметил, что блокировка соцкарт призвана снизить транспортные потоки в мегаполисе.



По его словам, учащиеся, занятые волонтерской деятельностью или работой в медицинских организациях, либо в других организациях или задействованные в иной волонтерской активности, продолжат пользоваться правом бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.



Для продолжения использования льготного проезда учащиеся должны уведомить о своей активности по телефону Единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77, после чего льгота будет активирована в течение суток. Тот же порядок распространяется и на жителей города старше 65лет.



Немерюк добавил, что вскоре для получения льготы можно будет воспользоваться сайтом mos.ru.



Глава департамента особо подчеркнул, что скидки в магазинах и аптеках и другие возможности по соцкартам не блокировались.

