Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что в столице не работают все социальные карты, в том числе у волонтеров и работающих студентов.
В то же время Немерюк отметил, что блокировка соцкарт призвана снизить транспортные потоки в мегаполисе.
По его словам, учащиеся, занятые волонтерской деятельностью или работой в медицинских организациях, либо в других организациях или задействованные в иной волонтерской активности, продолжат пользоваться правом бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.
Для продолжения использования льготного проезда учащиеся должны уведомить о своей активности по телефону Единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77, после чего льгота будет активирована в течение суток. Тот же порядок распространяется и на жителей города старше 65лет.
Немерюк добавил, что вскоре для получения льготы можно будет воспользоваться сайтом mos.ru.
Глава департамента особо подчеркнул, что скидки в магазинах и аптеках и другие возможности по соцкартам не блокировались.
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