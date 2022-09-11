В Москве разыграли очередные 30 автомобилей и призовые баллы «Миллиона призов»

Участие в розыгрыше 11 сентября приняли избиратели, которые проголосовали дистанционно до 20:00 10 сентября. Победителей определил генератор случайных чисел.

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, обычно победители тратят призовые баллы на продукты, одежду и обувь, товары для дома, пополнение баланса карты «Тройка», несколько реже – на покупки в кафе, ресторанах и аптеках.

Платанов обратил внимание на то, что в программе ежегодно участвуют партнеры.

«Самый лучший показатель - люди стремятся участвовать в этом проекте. Есть новые желающие, а те, кто уже вошли в проект - они с удовольствием продолжают участвовать. Кроме того, что человек может потратить выигранную сумму, каждая компания заинтересована в том, чтобы люди пришли второй, третий раз. <...> Это выгодно для предпринимательского сообщества - это дополнительная реклама», - сказал он.

Актер театра и кино, руководитель открытого театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев р рассказал в студии программы, что уже проголосовал и получил призовые баллы.

«Надеюсь, что те баллы, которые люди получат, они потратят с большим позитивом. И, конечно, зная, что в этом году можно потратить баллы на театр», я призываю всех - потратьте именно так, потому что театры готовились к этому сезону, это сезон после пандемии, это огромное счастье, если залы будут переполнены, приходите», - призвал актер.

Всего будет разыграно более 600 тыс. подарков, в том числе 100 автомобилей и призовые баллы. Участникам акции необходимо получить учетную запись на сайте mos.ru, чтобы затем авторизироваться на сайте ag-vmeste.ru. Именно на этом ресурсе победители смогут проверить свой код, который им направят с помощью SMS.

Тем, кто выиграет баллы, код необходимо активировать до 26 сентября. Возможность обмены баллов на промокоды будет до 14 декабря, а реализовать их - до 15 декабря включительно при покупках в магазинах и аптеках.

Участниками голосования и розыгрыша призов смогут все москвичи, кроме жителей района Щукино и большей части ТиНАО (здесь выборы пройдут только в Троицке), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

